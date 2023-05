(Di giovedì 18 maggio 2023) Così come ila lungo termine non si identifica più esclusivamente con le necessità di professionisti e aziende, la locazione a breve non rappresenta più un servizio destinato esclusivamente al turismo o ai viaggi di lavoro occasionali. Per leche inquadrano la car policy in un contesto più ampio di travel policy, un'offerta dia breve termine dielettrificate può essere una forma efficace di avvicinamento della cultura aziendale e delle consuetudini dei dipendenti alla nuova mobilità, a basse o a zero emissioni. La, fedele al suo ruolo di specialista dela breve e medo termine di vetture e veicoli commerciali con livello di servizio premium, s'è assunta il ruolo di apripista all'interno del gruppo nella proposta di mezzi esclusivamente ...

Hertz E-Experience, il noleggio di auto elettriche per privati e società - Quattroruote.it Quattroruote

Il gigante del renting rafforza la gamma di veicoli Bev e ibridi plug-in con un occhio alla mobilità aziendale ...Do you drive an electric car Orlando is set to get some new fast-charging EV stations — and how those locations will be chosen is based on a surprising factor. Check it out.