Helmut Berger | l' attore e compagno di vita di Luchino Visconti è morto a 78 anni

(Di giovedì 18 maggio 2023)a 78: l'aveva esordito al cinema nel 1967 con Le streghe di, suodifino alla morte del regista.a Salisburgo, in Austria, all'età di 78: il celebreaustriaco, noto anche per essere stato ildidi, divenne molto famoso nel nostro paese negliSettanta, soprattutto per le sue interpretazioni in diversi film diretti dall'amato regista italiano. Tra le pellicole più famose difigurano La ...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo L'attore austriacoè morto a Salisburgo all'età di 78 anni. Ne ha dato notizia la stampa tedesca fra cui il Tageschau, che cita la sua agenzia. Secondo la fonteè morto alla vigilia del suo 79esimo ...È morto a 78 anni, l'attore austriaco protagonista di numerosi film di Luchino Visconti di cui fu compagno di vita.è morto nella notte a Salisburgo in modo "inaspettato", secondo una fonte citata ...E' morto. L'attore ed ex modello austriaco aveva 78 anni. Lavorò anche con Vittorio De Sica nel film "Il giardino dei Finzi Contini", nel 1975 fu il protagonista maschile di Salon Kitty di Tinto ...

Helmut Berger, morto l'attore compagno di vita di Luchino Visconti la Repubblica

«Rimarrò per sempre la vedova di Visconti». In una intervista di quattro anni fa, a «La Stampa», Helmut Berger aveva spiegato — una volta per tutte — quanto il suo legame con il grande regista ...Hiroshima blindata e semivuota alla vigilia del vertice dei leader globali. Giorgia Meloni è stata accolta dal premier Kishida, è la quinta ...