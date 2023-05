Harry e Meghan vittime del sistema o frignoni a caccia di pubblicità e di nuovi contratti milionari? Questo il dilemma

(Di giovedì 18 maggio 2023) “che starà pensando a come riprendersi la scena dopo aver visto queste foto scintillanti. Quanto scommettiamo su un imminente colpo di teatro?”. Selvaggia Lucarelli lo ha scritto poche ore dopo l’incoronazione di re Carlo III, postando una delle foto in cui Kate Middleton brilla in tutta la sua aristocratica ferocia. È bastato attendere qualche settimana ed ecco servito su un piatto d’argento il colpo di scena, con quello che il portavoce diha definito “un inseguimento implacabile, della durata di oltre due ore”, che avrebbe provocato più collisioni con altri conducenti, pedoni e due ufficiali del Dipartimento di Polizia di New York. Una ricostruzione smentita poche ore dopo dalla Polizia della Grande Mela, dal tassista (che ha detto di non essersi mai sentito in pericolo) e praticamente in presa diretta sui ...

DAGONEWS sukhcharn singh 2 Il tassista che ha guidato il principe, sua moglieMarkle e sua madre per le strade di New York durante il fatidico inseguimento in macchina ha smentito la versione dei Sussex. Sukhcharn Singh ha preso i duchi dal ...Chi è la moglie del PrincipeMarkle Nota come attrice, ha recitato in Suits ma ha dovuto abbandonare la carriera di Hollywood per la Casa Reale. È la prima persona di origine ...Il racconto L'uomo ha raccontato di aver prelevatointorno alle 23 di martedì sera, sulla 67esima strada di New York. Con loro anche la madre della duchessa del Sussex e una guardia di ...

Secondo i tabloid c’è qualcosa che non torna in questa presenza un po’ a sorpresa, poiché l’attore e la moglie sarebbero molto amici di Harry e Meghan Markle. In realtà, la famiglia Clooney sembra ...Tragedia sfiorata: un inseguimento quasi catastrofico da parte di paparazzi aggressivi a caccia di foto esclusive.