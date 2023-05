Harry e Meghan schianto a New York | l’incubo Lady torna | la storia si ripete

(Di giovedì 18 maggio 2023) Nelle scorse ore il principed’Inghilterra e la moglieMarkle sono rimasti coinvolti in un brutto incidente stradale. La notizia è stata confermata dai due ex reali inglesi tramite un comunicato rilasciato da un portavoce della coppia riportato dal Mirror. La notizia ha spaventato moltissimi tutto il mondo dato che i dettagli hanno riportato a quella L'articolo proviene da KontroKultura.

Secondo il quotidiano britannico Times,hanno avuto paura che l'inseguimento potesse essere loro fatale. Ieri i duchi hanno evitato di tornare nella casa di amici di cui erano ospiti ...La polizia di New York ha smentito le ricostruzioni dell'incidente che avrebbe coinvoltodurante una fuga dai paparazzi per le strade di Manhattan. Il portavoce del principe aveva parlato di un "inseguimento senza sosta" dei fotografi durato oltre due ore che per poco non ..."Scossi e provati"sono "scossi e provati" dalla sfiorato incidente stradale ieri sera a New York. Lo riferisce una fonte vicina alla coppia, che ha parlato con il New York Post. I due ...

Harry e Meghan in fuga dai paparazzi, rischiato un incidente "catastrofico" | Sindaco di New York: "Da irresponsabili" TGCOM

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La coppia era inseguita dai paparazzi da oltre due ore ma alla fine il tallonamento è finito male dopo aver provocato molteplici collisioni tra altre auto implicando… Leggi ...