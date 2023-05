Harry e Meghan coinvolti in un incidente stradale | come stanno

Secondo il quotidiano britannico Times,hanno avuto paura che l'inseguimento potesse essere loro fatale. Ieri i duchi hanno evitato di tornare nella casa di amici di cui erano ospiti ...La polizia di New York ha smentito le ricostruzioni dell'incidente che avrebbe coinvoltodurante una fuga dai paparazzi per le strade di Manhattan. Il portavoce del principe aveva parlato di un "inseguimento senza sosta" dei fotografi durato oltre due ore che per poco non ..."Scossi e provati"sono "scossi e provati" dalla sfiorato incidente stradale ieri sera a New York. Lo riferisce una fonte vicina alla coppia, che ha parlato con il New York Post. I due ...

Harry e Meghan in fuga dai paparazzi, rischiato un incidente "catastrofico" | Sindaco di New York: "Da irresponsabili" TGCOM

New York, sul Suv anche la madre dell’ex attrice. Il principe: ho capito cosa è successo a mia mamma. Il veicolo è stato circondato da una dozzina di fotografi. Come accadde 25 anni fa a Parigi.Il video mostra il principe Harry e Meghan che arrivano alla cerimonia di premiazione della Ms. Foundation poco prima dei fatti ...