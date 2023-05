Hailey Bieber sogno di avere dei figli con Justin ma ho paura degli haters

L'ultimo trend, acclamatissimo a Hollywood da star come, è quello delle unghie fosforescenti . Stanno spopolando, inoltre, le Vanilla Chrome Nails . Si tratta di unghie color vaniglia ..., negli ultimi tempi, è stata presa spesso di mira dagli hater che più volte le hanno rivolto commenti meschini per il suo aspetto fisico ma soprattutto per il suo matrimonio con Justin ...sembra essere il punto di riferimento di tutti i trend per le unghie in questo periodo (buona fortuna nel trovare la polvere di cromo Tin Can Man in magazzino), quindi quando ha ...

Ecco perché Hailey Bieber è «terrorizzata» all'idea di avere figli Grazia

Hailey e Justin Bieber non nascondono il desiderio di avere dei figli, ma la modella americana ha paura: ecco perché.Hailey Bieber, negli ultimi tempi, è stata presa spesso di mira dagli hater che più volte le hanno rivolto commenti meschini per il suo aspetto fisico ma soprattutto per il suo matrimonio con Justin ...