Guardiola non ha fatto overthinking

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il Manchester City si è preso una grossa rivincita sul Real Madrid. Dopo l’incredibile rimonta completata nella semifinale dello scorso anno, e la vittoria del trofeo, la mistica della squadra allenata da Carlo Ancelotti si era ulteriormente rafforzata. Si capisce anche dalle aspettative della vigilia: nonostante le grandi differenze di rendimento in campionato, col City in uno strepitoso momento di forma, nessuno considerava seriamente questa sfida come già decisa. Il pareggio dell’andata aveva lasciato una sensazione ambigua. Il City è stato più volte sul punto di essere travolto nuovamente dalle vibrazioni artistiche di Modric e compagni, anche perché, dopo una prima fase dominata dalla squadra di, il Madrid sembrava aver preso in mano, ancora una volta, il destino della qualificazione. Il pareggio del City è stato forse un pelo ingiusto, se ...

