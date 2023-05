Guardiola | «Ecco cosa ho detto ai ragazzi prima della semifinale»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 18 maggio 2023) Pep, nella conferenza stampa post Manchester City-Real Madrid, ha commentato la questione relativa alla pressione, motivo per il quale i Citizens potrebbero avere difficoltà nelle prossime partite, anche in virtùfinale di Champions League con l’Inter il 10 giugno TENSIONE – Pepha parlatopressione che il Manchester City ha sulle spalle in vista del finale di stagione. I Citizens potrebbero conquistare il treble, essendo in corsa per vincere Premier League, FA Cup e Champions League: «Quando sei favorito puoi solo fare meglio dei tuoi avversari, ma questo non ti rende speciale. A inizio stagione si dice che sei favorito, non è facile da gestire. È difficile fare quello che hanno fatto iquest’anno.partita ho chiesto ...