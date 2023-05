Gualtieri | io il Mourinho di questa città? qui ancora più difficile

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 maggio 2023) – “Questo èpiù”. Così il sindaco di Roma, Roberto(nella foto), parlando a Skysport24 ha risposto a chi gli chiedeva se si sentisse un po’a guidare la Capitale. “Ci sono tante sfide in contemporanea, un multitasking unico – ha proseguito– E’ un privilegio, un orgoglio ma anche una sfida guidare la Capitale. Unacon tanti problemi, tante cose impantanate, che si sono fermate nel tempo. C’è un grande lavoro di rimessa in moto ma è una citta che ha delle carte uniche e se parte non ce n’è per nessuno”. (Mtr/Dire)