Gruppo Cap | Russo confermato ad e Santagostino nuovo presidente

(Di giovedì 18 maggio 2023) (Adnkronos) – L’assemblea dei soci di Cap Holding, capofila diCap, la green utility pubblica che gestisce il servizio idrico della Città metropolitana di Milano, ha eletto ilconsiglio di amministrazione e il. Yuriguiderà l’azienda affiancato da Alessandroin qualità di amministratore delegato e insieme ai consiglieri Luciana Dambra, Karin Eva Imparato e Barbara Mancari. Rimarranno in carica per tre esercizi. L'articolo proviene da Italia Sera.

Segno meno anche per il FTSE Italia Mid( - 0,31%) e per il FTSE Italia Star ( - 0,21%). Il ... In crescita anche le vendite di Stellantis ad aprile 2023: lo scorso mese ilautomobilistico ha ...... Edison ed Eni in qualità di main partner; A2A , Banca Ifis , Conai , Ferrovie dello Stato ,e Rekeep come premium partner e Agos , L'Oréal Italia e Terna partner. RDS è media partner. L'...Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid, ... Il peggioramento deldi Solomeo è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 ...

Gruppo CAP rinnova il CDA, Santagostino nuovo presidente Dietro la Notizia

(Adnkronos) – L’assemblea dei soci di Cap Holding, capofila di Gruppo Cap, la green utility pubblica che gestisce il servizio idrico della Città metropolitana di Milano, ha eletto il nuovo consiglio d ...Alessandro Russo di Solaro confermato amministratore delegato del Gruppo Cap: negli ultimi tre anni, ricavi da 760 milioni di euro ...