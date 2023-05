Grifone Meeting 2023 il 27 maggio a Grosseto

Leggi su danielebartocciblog

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tutto pronto per l’evento: nei 5000m si cerca la World Leading. Sabato 27un 5000m femminile di altissimo livello: la keniana Selah Jepleting Busienei attacca la miglior prestazione mondiale dell’anno. La Città diè ancora una volta pronta per ospitare un grande evento di atletica leggera: sabato 27, con inizio alle ore 15:30, è infatti in programma l’edizionedel, evento che lo scorso anno ha primeggiato nei ranking continentali e che tra poco più di 7 giorni vedrà sfilare allo Stadio Carlo Zecchini molti tra i migliori atleti azzurri e protagonisti della scena internazionale....