L'ex Barcellona Luis Suarez ha segnato questo stupendo gol col suonella sfida di Coppa del Brasile contro il ......00 Ifira Black Bird (Van) - Pirae (Tah) 06:00 BRASILE COPPA DEL BRASILE Palmeiras - Fortaleza 00:00 Santos - Bahia 00:0000:30 Sport Recife - Sao Paulo 01:00 America MG - ......Internacional - Athletico Paranaense (Brasileirão) - ONEFOOTBALL e MOLA 01.00 Flamengo - Goias (Brasileirão) - ONEFOOTBALL e MOLA 02.30 Palmeiras -(Brasileirão) - ONEFOOTBALL e MOLA-...

VIDEO / Gremio-Cruzeiro, incredibile gol di Luis Suarez con la trivela fcinter1908

O Cruzeiro até abriu vantagem, mas não conseguiu segurar a vitória diante do Grêmio. Ainda assim, foi um ótimo resultado para a equipe mineira. Em jogo disputado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre/RS ...Pepa abriu o jogo sobre o empate entre Cruzeiro e Grêmio na Copa do Brasil; treinador saiu do jogo em Porto Alegre com um misto de emoções ...