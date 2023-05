GP Imola di F1 annullato | quanto valeva l’evento in Italia

(Di giovedì 18 maggio 2023) Quello del prossimo 19-21 maggio 2023 sarebbe dovuto essere il fine settimana del GP dell’Emilia-Romagna e del Made in Italy, a tutti noto semplicemente come GP di, di Formula 1, ma le condizioni meteo avverse hanno portato all’annullamento del weekend. In una situazione drammatica per la Regione, colpita da un’alluvione forte, le condizioni per correre sono venute meno, col Circus che ha optato per la cancellazione anche per rispetto. Un Gran Premio che era atteso da tutti, dalla Ferrari che trova nella pista una delle due di casa con Monza, alle altre scuderie che vedono nel tracciato dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari uno dei layout più iconici per il mondiale. Insomma, un grande dispiacere che però lascia spazio a quello ancora più grande per la situazione che sta vivendo la zona, con danni ingenti e tante vittime. GP dicancellato, si ...

...ieri in seguito all'alluvione, saranno validi per l'edizione 2024 della gara, ma gli acquirenti possono anche scegliere di farsi rimborsare totalmente. Lo ha comunicato oggi Formula, ......pensato che Ferrara sia rimasta insensibile alla tragedia in Romagna solo perché non ha... ha così invaso la cittadina romagnola, a una decina di chilometri in linea d'aria dae Castel ...... il j'accuse della giornalista Tiziana Ferrario , seguito da un coro di proteste: "Hannoil GP diper l'alluvione ma non il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara... perché", "Non ...

La Formula 1 ha deciso di non correre a Imola nel fine settimana a seguito dell'alluvione che ha messo a durissima prova buona parte del territorio dell'Emilia-Romagna e anche delle Marche. Intanto, l ...Meteo - Sale a 14 il numero dei morti per maltempo in Emilia Romagna, con nuove esondazioni e black-out per 27mila utenze: i dettagli ...