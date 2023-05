Gp di Imola | dopo l’annullamento c’è l’ipotesi del recupero nel 2026

(Di giovedì 18 maggio 2023)del Gp didi Formula 1 a causa dell’alluvione in Emilia Romagna (leggi qui), Aci al lavoro per un’estensione del contrato con il circus di un anno, dal 2025 al. Tenere la gara più avanti nella stagione è quasi impossibile a causa di un calendario serrato e l’accorciamento della pausa estiva ad agosto probabilmente non sarebbe accettato dai team. “Vista la complessità del calendario, è lecito immaginare che l’edizione 2023 si terrà nel. Ma in questo momento non è certo una priorità”, ha detto il presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani, che si è detto “profondamente addolorato per quanto sta accadendo in Emilia Romagna” e ha affermato che “la cancellazione era inevitabile di fronte a una situazione così drammatica”. ...

Giàla prima alluvione di due settimane fa, la provincia di Modena aveva avviato una raccolta ... Il comune diha avviato una campagna di raccolta fondi per i danni dell'alluvione nel suo ...... nativo di- , l'ultima cosa che ti viene in mente è la Formula 1. Prima di ripartire per ... Il dramma della famiglia Isolatal'alluvione Nel frattempo l'Aci è al lavoro per un'estensione del ...8.59 - Sull'A1 sono state riaperte al traffico due corsie verso Firenze,lo smottamento tra ... ha così invaso la cittadina romagnola, a una decina di chilometri in linea d'aria dae Castel ...

F1, Domenicali dopo l'annullamento del GP Imola: "Decisione giusta, soccorritori eroi" Sky Sport

ROMA – Dopo il messaggio via social di Carlos Sainz, il primo, in ordine di tempo, in sostegno delle popolazioni emiliane e romagnole colpite dall’alluvione, si allunga l’elenco dei piloti di Formula ...Nick de Vries ha vissuto sulla sua pelle l’alluvione che ha coinvolto l’Emilia Romagna. Il pilota dell’Alpha Tauri ha mostrato le enormi difficoltà che ha avuto per lasciare Faenza: “Grazie all’aiuto ...