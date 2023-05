Governo | Sensi | ' Pd abbandona lavori commissione Ue per presenza Delmastro'

...Sindacale entrano ufficialmente all'interno delle caserme con assemblee riconosciute aidell'... nonché delega alper il coordinamento normativo. Tutto il personale dell'Arma dei ...... non si sarebbe mai salvato senza l'intervento dell'ex maggioranza aldella Regione, a cui ...al trattamento dei miei dati personali per l'invio di newsletter da parte di Ico 2006 srl ai......di grande rilievo che tra le altre cose sarà un importante banco di prova per ilguidato da ... Ovviamente - sempre aidella normativa in materia - è previsto che si debba procedere alla ...

Ultimo'ora: Governo: Sensi, 'Pd abbandona lavori commissione Ue ... La Svolta

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – "Il Pd al Senato non si siede in commissione se a rappresentare il Governo viene chiamato il sottosegretario Delmastro. Questa mattina abbiamo abbandonato i lavori della commissione Affari Europei".