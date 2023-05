Gossip Girl | l’account Instagram della serie allude al revival col cast originale?

(Di giovedì 18 maggio 2023), gli indizi sulcoltv andata in onda dal 2007 al 2012 sulla rete The CW. Tvserial.it.

Gli account social disono tornati attivi dopo oltre tre mesi di silenzio e, secondo alcuni, è un segno che qualcosa stia bollendo in pentola. Un post apparso recentemente ha fatto drizzare le antenne ai fan, ...e il presunto ritorno da anni annunciato, ma mai concretizzato, potrebbe essere realtà. 'Bentornati, abitanti dell'Upper East Side' è quanto si legge sull'account ufficiale della serie che ...L'abitazione extra lusso, che è stata anche il set di alcune scene di, è il sogno di molti. Il Diavolo veste Prada: la casa di Miranda Priestly è in vendita Buone notizie per i fan del ...

Gossip Girl, reunion in vista Un criptico post mette in allerta i fan ComingSoon.it

Sulle pagine ufficiali di Gossip Girl è apparso un post che, secondo alcuni, anticiperebbe il ritorno del cast originale: ecco cosa sappiamo. Gli account social di Gossip Girl sono tornati attivi dopo ...Un po' di Hollywood a Potenza con la prima delle "masterclass" del Cesam dedicate al cinema e all'audiovisivo. Prossimi appuntamenti a fine maggio e a giugno ...