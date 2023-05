Google eliminerà gli account inattivi | come e quando

Leggi su pantareinews

(Di giovedì 18 maggio 2023)ha annunciato che inizierà a eliminare glia partire dalla fine del 2023. Questa mossa fa parte della nuova politica della sicurezza che mira a ridurre gli effetti negativi legati allo spam e al phishing. Ma quali sono i criteri per definire uninattivo? Efare per evitare di perdere i propri dati?Bard è migliore di ChatGPT?specifica cos’è uninattivochiarisce il significato diinattivo e di quale tipo disi tratta. L’azienda di Mountain View considera inattivo unche non viene utilizzato per almeno due anni. Questo significa che se non accedi al tuodi Gmail, o se ...