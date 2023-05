Golf | Tiger Woods vince causa contro ex fidanzata

(Di giovedì 18 maggio 2023)ha vinto questa volta non su un campo da, ma in tribunale. Ilista più importante degli ultimi anni sicuramente era stato condotto in tribunale dall’exErica Herman che avrebbe voluto annullare un accordo con, che sarebbe stato firmato nel 2017, accusandolo di molestie sessuali. Il giudice del Tribunale della Florida ha però negato quanto proposto dall’exdi. Infatti, il tribunale ha deciso che ha decretato che i due ex conviventi dovranno attenersi all’accordo di non divulgazione firmato con il campione dicaliforniano e deve risolvere le cose con lui attraverso un arbitrato privato e a porte chiuse. SportFace.

Tutto pronto per il secondo major stagionale del circuito del golf, il PGA Championship, che prende il via giovedì a Rochester, nello stato di New York. Purtroppo assente Tiger Woods ancora in fase di recupero dall'operazione alla caviglia di qualche settimana fa.

Erica Herman, ex fidanzata di Tiger Woods, deve attenersi all'accordo di non divulgazione firmato con il campione di golf californiano e deve risolvere le cose con lui attraverso un arbitrato privato. Il PGA Championship vede scendere in campo 99 dei primi 100 giocatori del mondo nello stato di New York. C'è Francesco Molinari.