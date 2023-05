(Di giovedì 18 maggio 2023) Roma, 18 mag (Adnkronos) - "Non posso dire cosa farà la maggioranza" sulla riforma della, "sono divisi al loro interno. Non c'è solonel governo, purtroppo. Io, sefache ha". Lo haMatteosu Twitch.

Intanto in Commissionedella Camera sono stati presentati 20 emendamenti alla proposta di ... Nel Terzo Polo sarà resa dei contri tra Calenda e; ipotesi gruppi separati Sabato potrebbe ...Caso Open,torna all'attacco: "Indagine assurda" Poi c'è la riforma della carcerazione ... È la cosiddetta 'di prossimità', di cui, secondo il Guardasigilli, si sente come non mai la ...Invecepiù che a vincere nelle città si diverte a mettere zizzania fra Pd e M5s: "Da Bonafede, che era fuori da tutto e Conte lo ha piazzato al Consiglio dellatributaria, poi la ...

Giustizia: Renzi, 'se Nordio fa quello che ha detto voto a favore' Il Dubbio

“Non posso dire cosa farà la maggioranza” sulla riforma della giustizia, “sono divisi al loro interno. Non c’è solo Nordio nel governo, purtroppo. Io, se Nordio fa quello che ha detto voto a favore”.La riforma della giustizia è in arrivo. Il pacchetto sarà presentato a breve. A darne notizia è il Guardasigilli Carlo Nordio nel corso di un question time alla Camera: «Il cronoprogramma del governo ...