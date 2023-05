Giuntoli | incontro con De Laurentiis per decidere il suo futuro

Napoli:De Laurentiis Napoli - E' ormai noto che il ds del Napoli ha intenzione di andare via e sfruttare la grande occasione iniziando una nuova avventura dopo la vittoria dello ...IL MERCATO L'altro dubbio riguarda il direttore sportivoche è in attesa dell'con De Laurentiis per capire quello che sarà il suo futuro,che potrebbe essere programmato la ...La questione rinnovo è ferma alla cena di venerdì con De Laurentiis. Nessuntra i due. Sullo sfondo le idee Conte, Gasperini e Galtier Db Napoli 07/05/2023 - ...di mercato di, Kim e ...

KissKissNapoli - Giuntoli vicinissimo alla Juve. Incontro con ADL ... 100x100 Napoli

Giuntoli e De Laurentiis si incontreranno presto per rescindere consensualmente il contratto, ma niente è ancora deciso definitivamente.La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Cristiano Giuntoli, d.s. del Napoli: "L’incontro fra il presidente e direttore sportivo Giuntoli sarà in programma nella prossima settimana. Qui ...