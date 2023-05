Giro d'Italia. La giusta gioia di Nico Denz

(Di giovedì 18 maggio 2023) Si fa presto a dire sono in fuga. Non basta esserci, soprattutto quando là davanti, minuti prima del gruppo, si è in tanti. Serve avere anche, soprattutto, la convinzione di volerla portare a termine prima di tutti. Perché quando di avanguardisti ce ne sono molti, la tena è quella di fare a malapena il giusto, che è sempre il meno possibile. Serve quindi essere pronti a disperderla la fuga, avere l’ardire di rischiare di perdere per poterla vincere. Saper soprattutto cogliere l’occasione, Toms Skuji?š, Sebastian Berwick e Alessandro Tonelli hanno avuto questo ardire, si sono creati la loro buona occasione, l’hanno portata all’arrivo. La dodicesima tappa deld’2023, la Bra-Rivoli, l’ha vinta, quarta vittoria ...

La dodicesima tappa deld'2023, la Bra - Rivoli, l'ha vinta Nico Denz, quarta vittoria in carriera, la più prestigiosa. Soprattutto l'occasione di prendersi ciò che aveva visto svanire ......macrosettore che può vantare und'affari stimato di oltre 90 miliardi di euro , ben 20.000 aziende attive nel panorama produttivo, 330.000 lavoratori presenti nei punti vendita in tuttae ...Scatterà dal 14 al 25 luglio il ritiro in Trentino del Napoli fresco campione d'. La squadra di Luciano Spalletti inizierà a prepararsi alla stagione in cui difendere lo ...fare tournée in...

Live Giro d'Italia Giro d’Italia

(ANSA) - ROME, MAY 18 - DIGOS special security police on Thursday identified five climate activists from the Ultima Generazione (UG, Last Generation) group after they tried to display a banner on the ...Giornata da fughe, tappa particolare la dodicesima del Giro d'Italia 2023 da Bra a Rivoli. Pronostico assolutamente non rispettato tra gli attaccanti: ad imporsi è un super Nico Denz, che bissa il suc ...