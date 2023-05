Giro d’Italia | a rischio il Croix de Coeur? Pioggia e discesa | possibili proteste dei corridori

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 maggio 2023) Dopo quasi due settimane vissute esclusivamente su due cronometro, cadute e ritiri, il2023 proporrà finalmente il primo attesissimo tappone alpino. Arrivano le montagne alla Corsa Rosa (Campo Imperatore non va considerata visto che i big non si diedero battaglia) e si preannuncia grande spettacolo con il rovente testa a testa tra gli uomini che lottano per la conquista del Trofeo Senza Fine. La frazione tra Borgofranco d’Ivrea e Crans Montana promette fuochi pirotecnici, ma potrebbe subire ulteriori variazioni a causa del maltempo. Il Gran San Bernardo è ad esempio stato mutilato dell’ultimo tratto a causa di precipitazioni nevose palesatesi nelle ultime settimane. Non sarà la Cima Coppi, come inizialmente annunciato, perché non si giungerà in cima a causa di difficoltà meteo. Gli atleti passeranno attraverso il tunnel a 1878 metri ...