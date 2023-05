Giro d’Italia 2023 | Thomas | “Tappa positiva | ma domani c’è un grande test”

(Di giovedì 18 maggio 2023) Geraint, maglia rosa delal termine della dodicesima(Bra-Rivoli), ha così commentato la sua prestazione odierna. “Oggi tenevamo sotto controllo gli uomini più pericolosi per la classifica in vista della fuga – ha affermato, corridore britannico della Ineos Grenadiers –. Laera abbastanza piatta e breve, direi che per noi è andata molto bene e il team ha lavorato alla perfezione. Crans Montana?sarà il primo tappone alpino, con salite lunghe e toste. Sarà un, speriamo che andrà bene. Sarà una delle tre tappe più dure e sarà una giornata interessante. Il morale è alto e non vediamo l’ora di affrontarla”. SportFace.

... in effetti, come sostiene Ronnie nel video, l'aereo il 14 maggio è passato sulle zone'alluvione, casualmente nello stesso giorno in cui si correva la nona tappa del, quella di ...Lo ha detto alla Rai il corridore della Bora Hansgrohe, Nico Denz, dopo la vittoria della dodicesima tappa del2023: 'Eravamo in 30 davanti, ma nessuno voleva tirare. In tanti volevano ...Dal 14 al 25 luglio il Napoli campioneinizierà a prepararsi alla stagione in cui difendere lo ...per fare tournée in...