Giro d’Italia 2023 | Nico Denz | “Nessuno in fuga voleva tirare | buco creato quasi per caso”

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 maggio 2023) La classe operaia va in paradiso con. Il tedesco della Bora-Hansgrohe è riuscito ad imporsi nella dodicesima tappa del, da Bra a Rivoli, al termine di unaalquanto caotica di trenta corridori, dove non c’è stato il minimo accordo negli ultimi cento chilometri. Basti pensare che il tentativo decisivo, con Toms Skujins, Sebastien Berwick ed Alessandro Tonelli, è natoperdopo aver superato una rotonda. Il successo più importante nella carriera del ciclista tedesco, che è sempre stato uomo d’appoggio per i propri capitani e che spesso ha provato ad andare in. Non è unche l’ultima vittoria in carriera, nella sesta tappa deldi Svizzera 2022, è arrivata dopo un altro ...