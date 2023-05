Giro d’Italia 2023 | la tappa di domani | arrivano le Alpi! Croix de Coeur con pendenze da paura

(Di giovedì 18 maggio 2023) Finalmentele grandi montagne al. Dopo una prima metà di Corsa Rosa incentrata su due cronometro e senza grandi difficoltà altimetriche (i big non si sono dati battaglia a Campo Imperatore, giungendo tutti insieme sul traguardo), scocca l’ora delle attesissime salite. Primo atto il 19 maggio sulle Alpi, con una tredicesima frazione estremamente impegnativa da Borgofranco d’Ivrea a Crans Montana (4.400 metri di dislivello): la classifica generale uscirà sicuramente stravolta dallache si snoderà tra Piemonte, Valle d’Aosta e Svizzera. I primi 62 km sono nei fatti pianeggianti, ma poi non ci sarà un minuto di pausa. A quel punto inizierà infatti la salita del Gran San Bernardo: non sarà la Cima Coppi, come inizialmente annunciato, perché non si giungerà in cima a causa di difficoltà meteo. ...

... in effetti, come sostiene Ronnie nel video, l'aereo il 14 maggio è passato sulle zone'alluvione, casualmente nello stesso giorno in cui si correva la nona tappa del, quella di ...Lo ha detto alla Rai il corridore della Bora Hansgrohe, Nico Denz, dopo la vittoria della dodicesima tappa del2023: 'Eravamo in 30 davanti, ma nessuno voleva tirare. In tanti volevano ...Dal 14 al 25 luglio il Napoli campioneinizierà a prepararsi alla stagione in cui difendere lo ...per fare tournée in...