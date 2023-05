Giro d’Italia 2023 | il borsino e i favoriti della tappa di oggi Ben Healy cerca il bis | Zana e Albanese possono provarci

(Di giovedì 18 maggio 2023) Frazione numero 12 del, quella che da Bra porterà a Rivoli. 185 km tutti all’interno del Piemonte che regaleranno nuove emozioni, nella speranza che i ritiri e gli abbandoni siano ormai alle spalle. Si parte con un lungo tratto di saliscendi fio al GPM di 3a categoria di Pedaggera, poi lungo tratto pianeggiante primasalita del Colle Braida: 10,7 km al 5,9% con scollinamento a 28 km dal traguardo. Il profilo altimetrico sembra dunque perfetto per un attacco da lontanissimo, con la fuga che potrebbe centrare la quinta vittoria in questa edizioneCorsa Rosa. Lo spettacolo messo in scena nelladei muri marchigiani ha mostrato un Benin forma smagliante che vorrà di certore il bis. Se l’irlandese riuscirà a ...

Il tedesco Pascal Ackermann ha vinto in volata per una questione di centimetri l'11esima tappa del Giro d'Italia 2023. Thomas sempre in rosa