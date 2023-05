Giro d’Italia 2023 | Geoghegan Hart operato a Genova

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ilha perso un protagonista in particolare. Il ciclista britannico,, è stato ricoverato giovedì 17 maggio da ieri all’ospedale Villa Scassi di, in seguito alla caduta durante ilè stato sottoposto in serata a intervento chirurgico di riduzione e sintesi della complessa frattura doel femore. Luca Pandolfo, direttore della struttura complessa Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Villa Scassi, ha diretto l’intervento che è ben riuscito. Il paziente è in buone condizioni fisiche e sta iniziando il percorso di mobilitazione. SportFace.

"Ilè stato una vetrina esclusiva per The Green Experience , per portare alla ribalta nazionale e internazionale una progettualità consolidata e calibrata sul territorio e sui suoi vini,...Genova . Il ciclista Geoghegan Hart ricoverato all'ospedale Villa Scassi, dopo la caduta di ieri al, è stato sottoposto, nella serata di ieri, a un intervento chirurgico di riduzione e sintesi della complessa frattura del femore , come comunicato da Asl3 in una nota diffusa.La ripresa deldopo la pausa di lunedì ha visto in scena anche un'inedita sfida tra ciclisti e treno . Nelle immagini di uno spettatore, gli atleti si affiancano al treno e sembrano tener testa ai ...