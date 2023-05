Giro d’Italia 2023 | finalmente le Alpi! Tutti i GPM | le pendenze medie e massime della tappa di Crans Montana

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ilentra nel vivo! Finora tante tappe sono state interlocutorie, ma adesso i big non si potranno più nascondere: domani infatti ci sarà una delle frazioni principali di questa Corsa Rosa, con la bellezza di 5100 metri di dislivello e lo sconfinamento in Svizzera, paese che ospiterà tutta la seconda parte. I primi 60 chilometritredicesimasaranno piuttosto tranquilli, con tanta pianura e solo un piccolo strappetto che porta a Saint-Vincent (4,9 km al 3,9% di pendenza media) e poi la discesa per il traguardo volante di Nus, prima di arrivare ad Aosta e proprio nel capoluogo valdostano comincerà lo spettacolo. I corridori, dai 597 metri di altitudine di Aosta, arriveranno ai 1878 metri s.l.m. del Gran ...