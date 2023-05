Giro d’Italia 2023 | dodicesima tappa | in Piemonte è solo Deutschland über alles

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il tedesco Nico Denz (Bora Hansgrohe) ha vinto ladel 106°, interamente inlungo i 185 chilometri che hanno portato i corridori da Bra a Rivoli. Denz, che ha marcato il secondo successo consecutivo teutonico in terra sabauda dopo quello di Pascal Ackermann (Team UAE Emirates) ieri a Tortona, ha preceduto sul traguardo il lettone Tom Skujins (Trek Segafredo) e l’australiano Sebastian Berwick (Israel Premiertech). Resta immutata la classifica generale con il ge Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) in maglia rosa con 2” di vantaggio sullo sloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) e con il portoghese Joao Almeida (Team UAE Emirates) terzo a 22”. La storia dellasi è concentrata nella fuga dei seguenti 30 corridori: Ilan van Wilder ...

