Giro d’Italia 2023 | dodicesima tappa Bra-Rivoli oggi in tv | orari e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 maggio 2023) Va in scenaladel, che propone la Bra-di 179 chilometri. Un finale in circuito e la salita di Colle Braida dovrebbero evitare una volata di gruppo, con il plotone che potrebbe anche lasciare spazio alla fuga di giornata. Attenzione però alle sorprese, in unche ogni giorno sta riservando novità inattese. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa al meglio.: PERCORSO E ALTIMETRIA: TELECRONISTI E COMMENTATORI IN TV: IL CALENDARIO COMPLETO, TV E– La ...