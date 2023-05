Giro d’Italia 2023 | Denz | “Ogni volta trovavo qualcuno più forte in fuga | stavolta è toccato a me”

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 maggio 2023) “Per la primariesco a vincere entrando in una. Di solito c’era semprepiùdi me, oggi invece ero io il migliore. Sono davvero felicissimo”. Lo ha detto alla Rai il corridore della Bora Hansgrohe, Nico, dopo la vittoria della dodicesima tappa del: “Eravamo in 30 davanti, ma nessuno voleva tirare. In tanti volevano stare a ruota senza collaborare, come i corridoi della Jumbo-Visma, poi ha iniziato a piovere e si è creato un buco. Unarimasti in quattro davanti, abbiamo iniziato a spingere e a crederci. Dedico questo successo alla mia famiglia, non sarei qui senza i miei genitori e mia moglie”. SportFace.