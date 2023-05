Giro d’Italia 2023 | chi è Marco Frigo | un giovane italiano che sul Colle Braida si è fatto valere

(Di giovedì 18 maggio 2023) La frazione numero 12 delha visto la quinta vittoria di un corridore in fuga su 10 tappa in linea, con il gruppo degli uomini di classifica che ha affrontato con grande tranquillità i 185 km da Bra a Rivoli. Il successo è andato a Nico Denz, ma tra i corridori più attivi c’è stato l’. Il suo compagno di squadra Sebastian Berwick ha chiuso al terzo posto, mentre, attaccando a ripetizione nel finale, ha centrato una buona quinta piazza. Il corridore della Israel Premier Tech si conferma dunque uno dei giovani corridori italiani più interessanti. Nato il 2 marzo 2000, di Bassano del Grappa,è al primo anno “tra i grandi”, venendo promosso a fine 2022 dall’Academy del team israeliano. Andiamo a conoscere un po’ meglio ...

Nuovo successo tedesco al: dopo lo sprint vincente di ieri di Ackermann, oggi la 12/a tappa Bra - Rivoli è stata vinta da Nico Denz , al primo successo nella corsa rosa. Ha battuto in volata il lettone Toms ...Geraint Thomas , maglia rosa delal termine della dodicesima tappa (Bra - Rivoli), ha così commentato la sua prestazione odierna. 'Oggi tenevamo sotto controllo gli uomini più pericolosi per la classifica in vista della ...NAPOLI . Dal 14 al 25 luglio il Napoli campioneinizierà a prepararsi alla stagione in cui difendere lo ...tournée in...