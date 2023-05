Giovanni Paolo II | 10 curiosità che pochi conoscono per ricordarlo nel giorno del suo compleanno

Leggi su lalucedimaria

(Di giovedì 18 maggio 2023) In occasione deldella sua nascita, ricordiamo dieci aneddoti che non tutti, su uno dei Papi più amati della storia. Lo abbiamo amato per il suo grande coraggio evangelico, per la sua santità vista già quando era ancora in vita e soprattutto per il suo zelo. Ma quanto davvero conosciamo di Karol Wojtyla? L'articolo proviene da La Luce di Maria.