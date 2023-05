Giovani che spalano il fango a Cesena e la speranza a Faenza | “Noi romagnoli ripartiremo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) Persone a nuoto nelche cercano di mettere in salvo i vicini di casa, i bambini.che scendono in strada per spalare. Macchine sommerse, allevatori che implorano di salvare il loro bestiame allo stremo, con le stalle invase dall’acqua. Ma anche neonati e cittadini tratti in salvo mentre l’acqua continuava inesorabilmente a salire. Sono tante le storie che arrivano dai paesi e dalle città alluvionate in Emilia-Romagna, che sta facendo fronte a un disastro ambientale di proporzioni inedite. Ponti divelti e decine di fiumi esondati, mentre i soccorsi proseguono senza sosta e in difficoltà. Ecco alcune testimonianze.in strada – A, con un passaparola via chat, diversie residenti sono scesi in strada per spalare e aiutare, inforcando inforcato ...