Giovane in ospedale a Napoli | momenti di forte tensione con i familiari

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodiall’Vecchio Pellegrini diper le proteste deidi undi 20 anni ricoverato a seguito di un incidente stradale di cui è rimasto vittima col suo scooter in via Santa Maria Ognibene, ai Quartieri Spagnoli. Da una prima ricostruzione delle forze dell’ordine sembra che ilstesse impennando con la moto quando è caduto rovinosamente sull’asfalto procurandosi diverse lesioni. Ricoverato al Pronto Soccorso dell’Vecchio Pellegrini, poco dopo sono giunti al suo seguito amici e parenti che hanno cominciato a dare in escandescenze. È stato necessario l’arrivo di diverse volanti della polizia per sedare gli animi più esagitati. Al momento ...

... informava che era 'super sano, tutti gli esami fatti insono ok' . Poche parole, ... Con lui una nuova famiglia: dalle informazioni rese note, si tratterebbe di unacoppia che vive in ...... costretto a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso dell'di Riccione per ... Ilsi stava recando a lavoro quando si imbatte in una conoscente. Si ferma in viale Ceccarini per ...Viaggiava insieme allafiglia e al fidanzato di lei. Altri quattro i feriti trasportati all'in codice giallo. Stando a quanto sarebbe stato fino ad ora ricostruito, un furgone ...

Giovane in ospedale a Napoli, forte tensione con i familiari ... Agenzia ANSA

Momenti di tensione all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli per le proteste dei familiari di un giovane di 20 anni ricoverato a seguito di un incidente stradale di cui è rimasto ...Momenti di tensione all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli per le proteste dei familiari di un giovane di 20 anni ricoverato a seguito di un incidente stradale di cui è rimasto vittima col suo scoo ...