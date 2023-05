Giorgetti | ' Se la Juve fosse colpevole | le andrebbe sequestrato lo stadio'

(Di giovedì 18 maggio 2023) PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mesentus: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: ...

e il caso plusvalenze "In termini prettamente economici, se la Juventus ha fatto un falso in bilancio perché gli devo togliere punti Se ragionassi come l'Agenzia delle Entrate o la ...... e dico se, ha fatto un falso in bilancio perché togliere i punti Se ragionassimo come Agenzie delle Entrate le sequestrino lo stadio che nel caso dellaè un bene di proprietà'....... GiancarloGiancarlo, ministro dell'economia e delle finanze , a margine dell'evento "Vita da campioni" al foro Italico ha rilasciato alcune dichiarazioni sul sistema calcio in ...

