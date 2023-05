Ginnastica ritmica | Europei Baku 2023 | Raffaeli conquista due finali | out Agiurgiuculese 

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 maggio 2023) Nella giornata inaugurale della trentanovesima edizione del Campionato Europeo senior di, in scena alla Milli Gymnastics Arena di, in Azerbaijan, sono subito salite in pedana Sofiaed Alexandra Agiurgiuculese per disputare la prima fase di qualificazione con cerchio e palla. L’atleta classe 2004 originaria di Ancona, campionessa del mondo, dopo un avvio senza particolari guizzi è riuscita a mettere la propria firma sulla gara.si è esibita al cerchio sulle note di “Psycho” di Herrman, ottenendo 31.900 punti (D. 16.5 – E. 7.3) a causa di una perdita d’attrezzo costatole più di un punto di penalità. Nonostante la sanzione l’azzurraugualmente l’accesso alla finale di specialità dove si scontrerà con Viktoriia Onopriienko (UKR), Boryana ...