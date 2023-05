GF Vip | Alessandro Basciano rivela come ha reagito suo figlio alla nascita di Celine

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 18 maggio 2023)e Sophie Codegoni sono entrati ufficialmente nella gioia e nelle sfide della genitorialità con la recentedella piccolaBlue. In un’intervista esclusiva per Casa Chi, la coppia ha condiviso i dettagli dei loro primi giornigenitori della neonata. In particolarea parlato di quello che è stato assistere al parto e quali sono state le emozioni che hanno provato lui e Sophie. Infine ha parlato diha preso ladella sorellina il suo primogenito, nato da una precedente relazione. GF Vip, il momento delladi, che è padre per la seconda volta – avendo già un ...