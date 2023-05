(Di giovedì 18 maggio 2023) Rifornivano di cocaina, hascisc e marijuana le piazze diutilizzando due palazzi e una pizzeria come supermercati della, arrivando a usare, durante il lockdown e per evitare il contagio ...

... arrivando a usare, durante il lockdown e per evitare il contagio da Covid - 19, un camper come punto di. La polizia di Cagliari questa mattina ha arrestato tre persone e smantellando due ...... che hanno percepito 35 mila euro per il reddito di cittadinanza pur avendo intestate 70 auto utilizzate tra le altre cose per furti edi droga in Campania e Puglia. Non solo: i due...Secondo gli inquirenti, le due, di fatto,l'associazione consentendo ai due capi di ... organizzando autonomamente le 'spartenze' delle piazze die del denaro. La terza donna ...

Gestivano lo spaccio di droga a Cagliari, sgominate 2 gang Agenzia ANSA

Rifornivano di cocaina, hascisc e marijuana le piazze di Cagliari utilizzando due palazzi e una pizzeria come supermercati della droga, arrivando a usare, durante il lockdown e per evitare il contagio ...Le truffe del reddito di cittadinanza non esistono: una lettera svela perché è tutta una montatura dei media e dei politici ...