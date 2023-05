Genoa | Gilardino | “Questa stagione rimarrà nella storia del club”

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ultima gara dellaper ildi Albertoche dall’anno prossimo tornerà a giocare la Serie A dopo un anno in Serie B. Nonostante la sconfitta contro il Frosinone nell’ultima partita disputata e l’addio al primo posto, il Grifone si classificherà secondo nel campionato e ciò vorrà dire Serie A. Prima della partita contro il Bari,ha parlato in conferenza stampa esaltando il lavoro dei propri ragazzi. Queste le parole di: “Vogliamo finire nel migliore dei modi con consapevolezza, equilibrio, umiltà, sacrificio. Quelli che abbiamo messo in tutte le gare di questo campionato. Ci sono momenti dove realmente non ci si rende conto di quello che si è fatto, ma sappiamo di aver fatto qualcosa di incredibile. I ragazzi hanno fatto qualcosa di incredibile, e così tutti ...

... il tecnico Alberto, l'ad Andres Blazquez e altri membri dei 777 Partners. Ore 14:15 Palella si è infortunato nel riscaldamento: al suo posto c'è Toniati. FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 2 -...... Albertospiega che domani contro il Bari non ci dovranno essere cali di concentrazione. "Dovremo averne tante anche domani - aggiunge il tecnico del- davanti ad un altro spettacolo ...- Bari: le ultime notizie sulle formazioni Emergenza in difesa per, che non avrà a disposizione lo squalificato Bani, oltre a Ilsanker e Matturro. Potrebbe passare a quattro, con ...

Genoa, Gilardino: "E' giusto festeggiare e concludere nel migliore dei modi domani sera" TUTTO mercato WEB

Le parole di Alberto Gilardino in vista di Genoa-Bari Alla vigilia della gara con il Bari, il tecnico del Genoa Alberto Gilardino, nel corso della conferenza stampa prepartita, tra i vari temi, ha ...(ANSA) - GENOVA, 18 MAG - Ultima gara della stagione per il Genoa che davanti ai propri tifosi contro il ... Quelli che abbiamo messo in tutte le gare di questo campionato" ha detto Gilardino che alla ...