Genoa - Bari pronostico e quote | un big match per chiudere la Serie B

IL PRONOSTICO dipromette reti, in una festa collettiva al Ferraris. Partita che non cambia la situazione di classifica, considerando che i giochi sono fatti. Di ...Frosinone esono già state promosse in Serie A, mentre ilaffronterà i playoff da terzo della classe, quindi saltando il primo turno. Un privilegio consentito anche alla quarta in ...1 (ore 20.30) Il Grifone è già matematicamente promosso in Serie A mentre i Galletti si qualificheranno come terzi ai play - off come terzi classificati. Una sfida, quindi, priva di ...

Genoa-Bari, si va verso la conferma di venerdì alle 20.30 Il Secolo XIX

Alla vigilia dell'ultima di campionato, a Marassi, contro il Bari, Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, ha dichiarato: "Vogliamo.(ANSA) - GENOVA, 18 MAG - Ultima gara della stagione per il Genoa che davanti ai propri tifosi contro il Bari chiuderà il campionato di serie B dopo aver raggiunto l'obiettivo della promozione.