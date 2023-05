Gemma Galgani senza freni | George mi faceva questo quando stavamo insieme

(Di giovedì 18 maggio 2023)e il rapporto con Giorgio Manetti: arriva la nuova confessione della dama torinese sulla loro relazione. L’edizione 2022-2023 di Uomini e Donne si è conclusa in anticipo rispetto allo scorso anno e, già da metà maggio, lo studio di Maria De Filippi ha chiuso i battenti; anche per quest’anno, purtroppo per lei,non è riuscita a trovare l’amore, nonostante sia stata protagonista con diverse frequentazioni. La rivelazione disu Giorgio (credits: Screenshot Instagram Uomini e Donne) – grantennistoscana.itLa storica dama torinese ha incassato due di picche da Elio, Alessandro e anche Silvio, nonostante quest’ultimo fosse davvero interessato a lei e sia stata inizialmente laa tentennare; alla fine, niente uscita dal programma per ...

C'è chi dice chenon se ne andrà mai e poi da Uomini e Donne. Giorgio Manetti, che è stato uno dei suoi numerosi ex fidanzati, è sicuro che non lascerà mai quella sua preziosa sedia. Nella stagione 2023/...traccia un bilancio della sua esperienza a Uomini e donne adesso che si sono spenti i riflettori su questa fortunatissima edizione del talk show pomeridiano di Canale 5. E, in una ...... il programma è andato in onda con delle puntate speciale per alcune scelte - come quella di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi - e per un appuntamento dedicato a, con grande riscontro ...

"Abbandona il programma": Gemma Galgani disperata | Nessuno se lo aspettava NewsCinema Magazine

In un'intervista pubblicata il 17 maggio, la dama di U&D è tornata a parlare del suo storico ex che potrebbe rientrare nel cast a settembre ...Intervistata, la dama di U&D ha anche parlato del suo futuro in tv e dell'eventualità che Giorgio Manetti torni nel cast ...