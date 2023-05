GdS – Napoli | l’agente di Kim | “Lo United lo segue da tempo…”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 18 maggio 2023) 2023-05-17 18:54:24 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della rosea: Il centrale sudcoreano, che a giugno dovrà arruolarsi per un breve periodo per svolgere il servizio obbligatorio di leva, ha una clausola di circa 50 milioni Il mercato non aspetta. Anche perché in alcuni casi i tempi sono particolarmente ristretti. È il caso di Min-jae Kim, che ha una clausola rescissoria valida soltanto per le prime due settimane di luglio e solo per club stranieri, dall’importo variabile in base all’acquirente. Futuro — Nelle ultime settimane, la società apparsa più interessata è il Manchester, che nel caso onorasse la clausola dovrebbe versare nelle casse delpoco più di 50 milioni di euro per il difensore. Si discute da tempo di questa possibilità, ma per il momento l’entourage del giocatore ha chiarito che non c’è ...