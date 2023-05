Galà Serie B Top11 Rimini | premio ad Alberto Gilardino e Fabio Grosso RINVIATO

Leggi su danielebartocciblog

(Di giovedì 18 maggio 2023) Eventoin programma lunedì sera (22 maggio 2023) al Ristorante e Musica Frontemare. ULTIM’ORA In accordo con le società dellaB di calcio, gli organizzatori fanno sapere dalla Romagna di aver deciso, in rispetto delle vittime dell’alluvione e per solidarietà verso i 20mila sfollati dell’Emilia Romagna, di ANNULLARE , l’evento del “Gran’ Top 11B” del calcio, in programma lunedì prossimo, 22 maggio, presso Frontemare di. UN GRANDE ABBRACCIO E VICINANZA AL POPOLO ROMAGNOLO Come da tradizione saranno premiati i migliori calciatori, allenatori e dirigenti del calcio cadetto. Il tutto in una cornice da favola come quella della Romagna. Dopo gli anni di assenza forzata dovuti alla pandemia (ultima edizione ...