G7 | summit al via | Meloni a Hiroshima tra Ucraina e ‘l’ombra’ della Cina**

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 maggio 2023), 18 mag. (Adnkronos) – Mai location poteva essere più azzeccata, in anni in cui sono tornati a spirare i venti di guerra nel cuore dell’Europa e la minaccia nucleare.ospita ildel G7, lì dove ogni angolo -anche quelli ricostruiti e ora tirati a lucido per ospitare i ‘Grandi’ del mondo- ricorda il folle ricorso all’atomica che, il 6 agosto del ’45, polverizzò tutto. Giorgiaè arrivata nella notte, dopo un lungo viaggio che dall’Islanda, a Reykjavik dove si è tenuto il Consiglio d’Europa, ha visto la delegazione italiana costretta a fare scalo tecnico in Alaska per poi proseguire dritta verso il Giappone. “Felice” di essere a, ripetenel bilaterale con il primo ministro giapponese Fumio Khishida -l’unico faccia a faccia ‘ufficialmente’ ...