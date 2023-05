G7 | Meloni unica donna tra i ‘Grandi’ a Hiroshima

Leggi su italiasera

(Di giovedì 18 maggio 2023) (Adnkronos) – Giorgiasarà la quintapremier a partecipare a un G7, il summit che sta per aprire i battenti in unblindatissima per l’arrivo deidella terra. I precedenti sono la Germania con Angela Merkel, il Canada con Kim Campbell nel 1993, il Regno Unito con Margaret Thatcher e Theresa May. Liz Truss, con il suo mandato lampo, non ha fatto in tempo a partecipare a nessun G7, mentre Stati Uniti e Francia non hanno mai avuto presidenti donne. Nonostante si intraveda una progressione nella partecipazione politica delle donne nei paesi sviluppati, all’interno del G7 sono solo quattro dunque le donne leader che hanno finora partecipato ai vertici dal 1975. Il primo ministro italiano, arrivata anella notte, sarà ...