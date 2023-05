(Di giovedì 18 maggio 2023) Giorgiasarà la quintapremier a partecipare a un G7, il summit che sta per aprire i battenti in unblindatissima per l'arrivo dei '' della terra. I precedenti sono la ...

Anche la stampa locale ha acceso i riflettori sudonna leader nel summit dei Grandi: un articolo del quotidiano Sankei ha rimarcato come il presidente del Consiglio italiano sia l'...8.40 G7,donna summit Hiroshima Giorgiasarà la quinta donna premier a partecipare a un G7,il summit che sta per iniziare in una Hiroshima blindatissima per l'arrivo dei "grandi" della ......della diplomazia Ue - annunciato un mese fa dall'Alto rappresentante Josep Borrell - come '... La corsa vede impegnata in prima persona la premier Giorgiache in ogni vertice bilaterale in ...

G7, Meloni unica donna tra i 'Grandi' a Hiroshima Entilocali-online

Il primo ministro italiano Meloni, arrivata a Hiroshima nella notte, sarà l'unica donna tra i G7 del Summit di Hiroshima ...Il primo ministro italiano Meloni, arrivata a Hiroshima nella notte, sarà l'unica presenza femminile tra i G7 del Summit di Hiroshima: un segnale che anche nei paesi avanzati le donne hanno ancora ...