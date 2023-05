G7 | Meloni | “Italia protagonista sullo scenario internazionale | il nostro ruolo è fondamentale” video

(Di giovedì 18 maggio 2023) “Domani avrà inizio il G7 di Hiroshima, in Giappone. L’è una Nazionenelloe ilper affrontare le sfide presenti e future èe imprescindibile: sarà un onore rappresentarla. Vi terrò aggiornati”. Giorgialo ha scritto sui suoi social alla vigilia del summit dei grandi della terra. In attesa dell’inizio ufficiale del vertice, oggi il presidente del Consiglio ha avuto un lungo bilaterale con il suo omologo giapponese, Fumio Kishida: i due leader hanno ribadito i solidi rapporti di collaborazione tra Roma e Tokyo. Il bilaterale di un’ora trae Kishida prima del G7 “Ringrazio il Primo ministro giapponese Fumio Kishida per la calorosa accoglienza alla ...

È in questo spirito che auspico che, e cioè l', riesca nel Piano. E invece perda consensi sulle altre sue politiche. Non condivido l'idea di una lettura fatta anche da sinistra per cui, ...... quali riforme Se il governo, la presidente Giorgia, riferendosi alle "riforme" hanno in ... Inquattro sistemi elettorali, più due riforme mai applicate, dal 1945 a oggi. Ma di questo ...Kishida ehanno un rapporto particolarmente cordiale sin dal loro primo incontro a Roma, quandoe Giappone hanno elevato i rapporti al livello di 'partenariato strategico'. E infatti ...

I due paesi stanno esplorando scambi di investimenti in energie rinnovabili, turismo e tecnologia finanziaria Per saperne di più… Abdullah bin Touq Al-Marri, Ministro ...Le riforme, ossia l’argomento del giorno e dei mesi a seguire. Eppure non esiste un testo scritto, né una proposta politica né un progetto partitico. La ministra che dovrebbe occuparsene tace. Abbiamo ...