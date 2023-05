G7 | l' arrivo di Giorgia Meloni in Giappone | ecco le immagini

(Di giovedì 18 maggio 2023)è arrivata a Hiroshima, in, ieri sera per partecipare al vertice dei leader del G7 che inizierà domani 19 maggio. La presidente del Consiglio è stata accolta da funzionarisi e italiani.

Se il primo poliziotto di Francia attacca di pettoMeloni per la sua politica sull'... Proprio ieri sera, intanto, indirettamente da Reykjavik - con tappa ad Anchorage - Meloni è ...La corsa vede impegnata in prima persona la premierMeloni che in ogni vertice bilaterale in questi mesi ha sollevato la questione del sostegno alla candidatura romana. A Volodymyr Zelensky, ...Volontari della Protezione civile sono inanche da altre Regioni. Il problema, ha detto il ... Stefano Bonaccini, poi in videocollegamento con la premierMeloni, il ministro Nello ...

Meloni in Giappone per il G7. Oggi il bilaterale con il premier Kishida - G7, Kishida: I leader di tutto il mondo a Hiroshima - G7, Kishida: I leader di tutto il mondo a Hiroshima RaiNews

ROMA L'accusa è pesante, i toni perentori. «L'Arabia Saudita vuole usare l'Expo 2030 per ripulire la sua immagine sui diritti umani». E per questo il Bie ...Il ministro Piantedosi: "Faremo il massimo per una ripresa veloce". Il governatore Bonaccini: "Per la nostra regione è un altro terremoto".