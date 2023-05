G7 | i leader arrivano a Hiroshima | «Non è esclusa la partecipazione in presenza di Zelensky»

Leggi su open.online

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il Giappone è pronto ad accogliere idel mondo, le loro delegazioni e i numerosi paesi invitati, in unablindata che da venerdì 19 a domenica 21 maggio ospita il G7. Giorgia Meloni è stata la prima rappresentante di governo a raggiungere la città e ha già incontrato il suo omologo Fumio Kishida. Il primo ministro giapponese ha subito rivolto un messaggio di cordoglio per le vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna. «Essendo l’Italia il prossimo presidente del G7 è fondamentale ancora di più che la nostra cooperazione sia molto stretta», ha sottolineato Meloni, «noi siamo due potenze regionali che hanno ruoli di responsabilità insieme aidel G7, in questa fase è fondamentale che noi lavoriamo insieme per la sicurezza, e per la sicurezza economica». Meloni, osservano fonti italiane, sarà la quinta donna premier a ...